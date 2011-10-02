Елітні шампанське, віскі й коньяк прямували в Донецьк контрабандою

03:12, 02 жовтня 2011
Суспільство
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Повідомляє податкова

В Донецькій області податківці перекрили канал нелегальної поставки лікеро-горілчаних напоїв еліт-класу («Johnnie Walker», «Hennessy», «Courvoisier», «Veuve Clicquot» тощо).

Про це УНІАН повідомили в секторі громадських зв`язків ДПА у Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що незаконне ввезення та розповсюдження на території регіону елітних лікеро-горілчаних виробів відомих світових брендів організував 56-річний безробітний з Донецька. В орендованому ним гаражі розташовувався пункт зберігання контрафактного алкоголю - шампанського, віскі, коньяку, лікеру тощо.

За словами в.о. голови ДПА у Донецькій області Сергія СТЕПЕНКА, в ході подальших слідчих дій співробітниками податкової міліції було встановлено, що підпільний алкоголь збувався відразу в декількох магазинах Маріуполя.

Він зазначив, що всього за результатами проведених обшуків у зловмисника було описано і вилучено 2 тис. 749 пляшок алкоголю під торговими марками «Veuve Clicquot», «Moet», «Johnnie Walker», «Hennessy», «Courvoisier», «Chivas», «Absolut», «Beluga» на загальну суму понад 1,1 млн. грн.

 

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