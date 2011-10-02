В Англії - плюс 30

Минула субота стала найтеплішим 1 жовтня в історії Англії - температура повітря піднялася в цей день майже до плюс 30 градусів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на британське Метеобюро.

Рекордна температура для першого дня жовтня - 29,9 градуса за Цельсієм - була зареєстрована о 14.42 за британським літнім часом в місті Грейвсенд в графстві Кент на південному сході Англії. Це на півградуса вище попереднього рекорду, встановленого рівно 26 років тому - 1 жовтня 1985 року - в графстві Кембриджшир.

Оновлено й температурний рекорд в Уельсі, де в суботу повітря прогрілася до 28,2 градуса тепла. Водночас у Шотландії стоїть цілком звичайна для цієї пори року погода з температурами приблизно на десять градусів нижче англійських і уельських.

Незвичайно тепла погода встановилася тут завдяки широкому антициклону, який прийшов із Середземномор`я. За даними британських синоптиків, 1 жовтня в Англії було тепліше, ніж в Афінах, Барселоні або Лос-Анджелесі.

Британська туристична індустрія в ці вихідні звітує про сплеск туристичної активності британців, які прагнуть по повній програмі насолодитися несподіваним поверненням літа. Очікується, що хвиля сухої, ясної і спекотної погоди триватиме мінімум до вівторка, 4 жовтня.

Уже протягом трьох днів поспіль б`ються температурні рекорди, не виключено, що нові температурні планки будуть встановлені і в майбутні дні.

Тим часом, Королівське товариство садівників повідомляє про те, що ряд рослин замість того, щоб впасти в період зимового спокою, знову почали зростання. У ботанічному саду товариства в графстві Саррей розцвіли суниця і рододендрони, які не мали квітнути до наступної весни.