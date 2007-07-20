Кількість постраждалих у львівських лікарнях зростає: вже 164

Cтаном на 10.00 сьогоднішнього дня на лікуванні перебувають 164 особи, що постраждали внаслідок аварії на залізниці у Львівській області, з них 34 дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, у населених пунктах, які розміщені на близькій до місця аварії території, продовжуються профілактичні огляди мешканців та подвірні обходи фахівців.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучені 9 медичних бригад першої готовності (31 фахівець), три загальнопрофільні бригади (9 фахівців), 4 спеціалізовані (16 фахівців) - анестезіолого-реанімаційна, комбустіологічна та 2 фельдшерські (6 медиків).