Погода на вихідні

Завтра на більшій частині території України утримається спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів 23-25°; вдень 32-37°, у південній частині до 40°, у західних та північних областях 28-33°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра буде переважно без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, окремі шквали 15-20 м/с. Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.

На Закарпатті - без опадів, температура вночі 19-24°, вдень 33-38° (в горах вночі 13-18°, вдень 22-27°).

22-23 липня - мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях окремі грозові дощі; температура вночі 17-22°, вдень 27-32°, 23 липня у західних областях 24-29°. На решті території переважно без опадів; температура вночі 20-25°, вдень 33-38°, у південних областях та в степовій частині Криму місцями 40-41°, у східній частині 30-35°. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с, при грозах окремі шквали 15-20 м/с. На Закарпатті - 22 липня переважно без опадів, 23 липня окремі грозові дощі; температура вночі 19-24°, вдень 22 липня 32-37°, 23 липня 26-31° (в горах вночі 12-17°, вдень 20-25°).

24 липня вночі у східних, більшості центральних, місцями в Одеській та Миколаївській областях, вдень у західних областях, 25 липня в Україні, крім південної частини та Приазов`я, короткочасні дощі, грози. Температура у південній частині вночі 20-26°, вдень 32-37° (на узбережжі морів 29-34°); у західних та північних областях вночі 12-18°, вдень 24 липня 24-29°, 25 липня 21-26°; на решті території вночі 24 липня 16-22°, 25 липня 13-19°, вдень 29-34° (25 липня у центральних та Харківській областях 23-29°).

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах поривчастий. Температура у Києві вночі близько 20°, вдень 31-33°; по області вночі 17-22°, вдень 28-33°.

22-23 липня - мінлива хмарність. Окремі грозові дощі. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°.

24 липня без опадів, 25 липня короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 24 липня 24-29°, 25 липня 21-26°.