У Києві затримали грабіжника, який зривав з жінок золото

Інспектори патрульної служби Дніпровського районного управління міліції Києва затримали зловмисника, який зривав з жінок золоті ланцюжки.

Як повідомила УНІАН помічник начальника Дніпровського райуправління міліції Олена ВАСИЛЯКА, чоловік їздив містом на велосипеді, вибирав малолюдні вулиці, під’їжджав до перехожих слабкої статі та на ходу зривав з них золоті ланцюжки.

Для затримання зловмисника правоохоронцям довелося порушити правила дорожнього руху, оскільки той після скоєння злочину їхав тротуаром, та ще й проти руху. Для його затримання наряд патрульної служби міліції перетнув подвійну осьову. «Молодик був дуже здивований, коли його зупинили. При ньому на той момент була невеличка сумка, з якої невдовзі було вилучено поцуплений ланцюжок», - повідомила О.ВАСИЛЯКА.

На даний час встановлено, що 37-річний чоловік неодноразово був засуджений за розбійні напади, крадіжки, пограбування. Після звільнення з місць позбавлення волі ніде не працював.

Порушено кримінальну справу за ст.186 ч.2 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством). Затриманому загрожує позбавлення волі від 4 до 6 років.