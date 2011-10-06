Троє підлітків зґвалтували 5-річну дитину

У Саратському районі Одеської області затримано трьох місцевих школярів віком від 10 до 14 років, підозрюваних у тому, що вони ввечері 2 жовтня в покинутому будинку неприродним способом зґвалтували свого 5-річного односельця.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерство внутрішніх справ України, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України.