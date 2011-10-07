Учені створили пігулку від сивини

У лабораторіях компанії L`Oreal розроблені пігулки від сивини. Прийом однієї таблетки на день дозволяє зберегти природний колір волосся до глибокої старості.

Як повідомляє ТСН, учені обіцяють, що препарат не буде мати побічних ефектів, тому що в його основі екстракт різних фруктів.

Бруно Бернард, глава відділу біологічної косметики компанії L`Oreal, вважає, що харчова добавка, формула якої тримається в секреті, буде користуватися великим попитом не тільки у жінок, але й чоловіків. При цьому він попередив, що прийом препарату треба починати до появи першої сивини.

Компанія обіцяє, що препарат з`явиться у вільному продажу вже у 2015 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені знайшли спосіб боротьби із сивиною. Дослідження показали, що на колір волосся впливає особливий білок під назвою Wnt.

Якщо піддати Wnt генетичним змінам, можна буде зупинити процес посивіння, розповіли вчені. Подібний експеримент було з успіхом проведено на мишах.