Податківці ліквідували конвертаційний центр із обігом у 20 млн. грн

На Харківщині податківці виявили та ліквідували конвертаційний центр із обігом у 20 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній податковій адміністрації в Харківській області, конвертаційний центр діяв на території Харківської області впродовж травня – серпня 2011 року.

Правоохоронці встановили, що організатор конвертаційного центру зареєстрував на ім’я свого знайомого ряд підприємств та використовував їх для ухилення від оподаткування. Чоловік оформлював неіснуючі операції на придбання та продаж товарів та передавав оформлені документи замовникам послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Внаслідок таких операцій державі нанесені збитки на суму понад 4 млн. грн.

Наразі порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво), проводяться слідчо-оперативні дії. Організатор «конверту» затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.