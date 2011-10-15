Суд відпустив додому екс-чиновника, який нібито вкрав 37 мільйонів

Апеляційний суд Одеської області ухвалив звільнити з-під варти на підписку про невиїзд екс-начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міської ради Едуарда СМОЛЯРА, підозрюваного в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Суд визнав чотири місяці, проведені підозрюваним у СІЗО, достатнім терміном для збору слідством доказів його провини в інкримінованому діянні, й відмовив слідчому прокуратури Одеської області в продовженні терміну утримання Е.СМОЛЯРА під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня екс-начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Е.СМОЛЯРА запросили в облпрокуратуру як свідка в одній з розслідуваних справ, де його було затримано як підозрюваного у справі. Пізніше прокуратура відкинула звинувачення правозахисників, які розцінили те, що відбувається як черговий акт зведення рахунків представників партії влади з політичними опонентами.

«У зв`язку з появою в деяких ЗМІ коментарів із питань розслідування резонансних кримінальних справ, які нібито мають політичне забарвлення й порушуються в чиїхось інтересах» прес-служба облпрокуратури оприлюднила заяву, що взяття його під варту, зокрема, М.БОЛДІНУ (екс-заступник начальника Юридичного департаменту Одеської міськради Максим БОЛДІН - УНІАН) мотивується розслідуванням «кримінальної справи за фактом заволодіння комунальним майном колишніми посадовцями Одеської міськради, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України».

Зокрема, слідчі підозрюють М.БОЛДІНА «в співучасті в незаконному заволодінні 23 об`єктами комунальної власності, розташованими в історичному центрі Одеси, чим завдано матеріальних збитків територіальній громаді на суму понад 37 млн. грн».

У прокуратурі також запевнили, що «розслідування кримінальної справи триває з повним дотриманням вимог відповідного законодавства України».

1 вересня рішенням Приморського районного суду Одеси М.БОЛДІНА було звільнено з-під варти на підписку про невиїзд.