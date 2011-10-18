Працівники міліції на допиті використали гарячу праску

Прокуратура Святошинського району м.Києва розслідує справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками міліції, які для отримання свідчень від затриманого використовували розігріту праску, внаслідок чого затриманий одержав опіки 1-2 ступенів. За словами прокурора, проводиться слідство, встановлюються причини й обставини скоєння злочину.

Про це заявив прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК на брифінгу.

Він розповів також, що ті відеоматеріалищодо затримання загиблого в міліції студента Ігоря Індила, фрагменти яких було викладено в інтернеті, "не є новиною для органів внутрішніх справ і прокуратури міста Києва".

За словами А.МЕЛЬНИКА, вони були предметом дослідження на досудовому слідстві, а також є доказами в судовому розгляді. "У суді буде дана оцінка доказам, які є в цій справі", - сказав прокурор столиці.

При цьому він підкреслив, що висновок, який було дано фахівцями, констатує, що смерть І.Індила настала від отримання тілесних ушкоджень при падінні з лавки в кімнаті попереднього затримання міліції. Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає це, що міліціонери не били І.Індила і цей факт підтверджується відеоматеріалами, А.МЕЛЬНИК відповів: "Так, із відеоматеріалів не видно, що співробітники міліції завдали тілесні ушкодження Індилу".

Прокурор нагадав, що стосовно міліціонерів справа розслідується у зв`язку з перевищенням ними службових повноважень і зловживання владою.

За словами А.МЕЛЬНИКА, всього за минулий рік і 9 місяців цього року до відповідальності за аналогічні злочини лише по Києву наразі притягуються 15 співробітників міліції. Крім того, за 9 місяців надійшло більше 250 заяв від громадян про неправомірні дії міліції.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року в Шевченківському райуправлінні міліції Києва помер 20-річний студент І.Індило. 28 травня минулого року у зв`язку з його загибеллю прокуратура столиці порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками міліції. Справу порушено за ст. 365 Кримінального кодексу, санкція за якою передбачає позбавлення волі до 10 років.

30 вересня цього року Деснянський райсуд Києва в новому складі відновив слухання справи за звинуваченням міліціонерів Шевченківського райуправління. Адвокат постраждалої сторони просив суд повернути справу на дорозслідування, проте суд не знайшов для цього підстав. Раніше цей суд уже розглядав цю справу. Наступне судове засідання призначено на 24 жовтня.