Місія МВФ прибуде в Україну вже наступного тижня

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України 25 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні МВФ, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА.

«Місія МВФ відвідає Україну в період з 25 жовтня по 4 листопада для продовження дискусій в контексті другого перегляду програми за угодою «стенд-бай» і консультацій за 2011 рік щодо Статті IV Статей Угоди МВФ» - повідомив М.АЛЬЄР.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, - коригування тарифів на газ і теплопостачання.