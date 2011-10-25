З опіками кип'ятком госпіталізовано однорічне немовля

00:24, 25 жовтня 2011
Суспільство
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Повідомляє житомирське ГУ МНС

На Житомирщині з опіками кип`ятком госпіталізовано однорічне немовля.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ, немовля з села Романів цими вихідними було госпіталізоване до опікового відділення Житомирської обласної лікарні з опіками рук, тулуба та стегна.

 

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