Пинзеник не розуміє, чому хизуються зоною вільної торгівлі з СНД

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що угода про зону вільної торгівлі з країнами СНД нічого нового Україні не дасть.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті “День” (№194 від 27 жовтня).

“Є ринок колишнього Радянського Союзу. Ми можемо зараз щось нове «вибити» для себе з цього ринку? Ні. Там є певні умови торгівлі. Вільна торгівля з країнами СНД, з приводу якої так сьогодні хизуються, то вона у нас була вчора. Нічого нового нам там не відкривають”, - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Він нагадав, що між Україною та Росією існує угоді про вільну торгівлю від 1993 року, а “вільної торгівлі - як не було, так і немає” .

При цьому, наголосив В.ПИНЗЕНИК, Європейський Союз сьогодні застосовує «повно обмежень для нас, і нам не так легко туди прорватися своїми товарами». “Але дуже важливо це зробити. Бо тут, якщо нам знімають обмеження, ми реально маємо більше можливостей продавати, а це - робота для українських підприємств. Ринок тут дуже великий”, - додав він.

Екс-міністр фінансів вважає, що поведінка українських людей відповість, куди рухатися. “Чому люди купують більше західних товарів, аніж східних (я не чіпаю винятки, вони є)? Тому що вони кращі, а іноді дешевші. Проста людська логіка говорить: треба туди йти, де кращі стандарти”, - додав В.ПИНЗЕНИК.