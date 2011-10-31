Автомобіль з трьома пасажирами впав у Десну: одна людина загинула

У Чернігівській області автомобіль з’їхав у річку Десна, один чоловік загинув.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Чернігівській області.

За їх даними, сьогодні о 06.40 до Коропського райвідділу УМНС в області від чергового міліції надійшло повідомлення, що поблизу с. Придеснянське в річку Десна впав автомобіль ВАЗ-2109, що належить 24-річному місцевому жителю.

Під час з’ясування обставин події було встановлено, що власник авто разом з двома друзями, 25-ти та 23-ти років, увечері 30 жовтня виїхав на риболовлю. Близько 23-ї години через погану видимість в тумані авто з’їхало з крутого берега в річку і перекинулося. Через заднє скло вдалося вибратись лише власнику автомобіля та 23-річному другу. Їх товариш загинув на місці пригоди. Серед ночі чоловіки пішки добрались до села Оболоння і лише вранці сповістили про трагедію відповідні органи.

Для підняття автомобіля із загиблим молодим чоловіком з води було задіяно рятувальників Коропського райвідділу УМНС та автокран спеціалізованого лісогосподарського підприємства. За фактом події проводиться розслідування правоохоронними органами.