Банкіри просять Януковича ветувати корупціогенний закон
Обмежується доступ до інформації
Асоціація українських банків (АУБ) просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати прийнятий Верховною Радою закон, яким обмежується доступ громадян до інформації про судові рішення.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби АУБ, переданому агентству УНІАН.
Йдеться про проголосований 20 жовтня в парламенті Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розгляду справ Верховним Судом України» (№ 9151). В АУБ звертають увагу, що зазначеним документом вносяться зміни до Закону України «Про доступ до судових рішень» і пропонується встановити, що «перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, які підлягають включенню до Реєстру, затверджується Радою суддів України за узгодженням із Державною судовою адміністрацією України».
В АУБ вважають, що запропонована норма «порушує цілу низку статей Конституції України, йде врозріз із загальновизнаними міжнародними стандартами й сталою міжнародною практикою у сфері доступу до інформації, нівелює загальні принципи судочинства й створює широкі можливості для корупції».