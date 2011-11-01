ПриватБанк і MasterCard запустили технологію PayPass

MasterCard і "ПриватБанк" сьогодні запустили у промислову експлуатацію технологію PayPass в Україні, що дозволяє здійснювати безконтактні електронні платежі в торгово-сервісній мережі.

Як передає кореспондент УНІАН, перша трансакція за технологією PayPass була здійснена за допомогою спеціального терміналу в гіпермаркеті «МегаМаркет».

За словами заступника голови правління КБ «ПриватБанк» Романа НЕГІНСЬКОГО, саме ця мережа буде першою адаптована до розрахунків за технологією PayPass.

На першому етапі технологія впроваджуватиметься в торгових точках Києва, а вже з першого кварталу 2012 року – по всій території України.

Р.НЕГІНСЬКИЙ повідомив, що до кінця 2011 року банк має намір встановити більш як 2000 таких терміналів і випустити більш як 300 тис. безконтактних карт-стікерів PayPass.

Глава представництва MasterCard Europe в Україні Сергій РАВНЯГО у свою чергу відзначив, що на сьогодні технологія PayPass представлена в 37 країнах світу, а станом на 2-й квартал 2011 р. близько 100 мільйонів карт і пристроїв оснащено PayPass у всьому світу. Мережа прийому PayPass на сьогоднішній день охоплює більш ніж 341 тис. точок продажів у таких сегментах, як ресторани швидкого обслуговування, супермаркети, автозаправні станції, парковки, автобуси і таксі.

Із PayPass дані з карти захищені за допомогою таких самих стандартів шифрування, що і чіпові карти. Крім того, PayPass має вбудовані захисні механізми, які запобігають небажаним покупкам: пристрій має бути піднесений дуже близько до зчитувального апарату, щоб той спрацював, і гроші знімаються лише за одну покупку, навіть якщо карта була піднесена двічі.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становили 141,363 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 123,697 млрд. грн., зобов`язання - 125,075 млрд. грн., статутний капітал - 13,545 млрд. грн., власний капітал - 162,883 млрд. грн.

«ПриватБанк» у січні-вересні 2011 року одержав чистий прибуток 979,718 млн. грн.

Станом на 1 жовтня 2011 року Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ володіли по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

MasterCard – міжнародна компанія, що управляє платіжною мережею, яка об`єднує власників карток, фінансові інститути, торгові організації, уряди і підприємства в більш ніж 210 країнах і територіях.