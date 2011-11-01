17 дітей отруїлися на екскурсії
20:15, 01 листопада 2011Суспільство
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Інцидент на Рівненщині
Сьогодні, близько 16.00 до інфекційного відділення Сарненської центральної районної лікарні Рівненської області із попереднім діагнозом харчова токсифікація було госпіталізовано 17 дітей віком від 12 до 15 років.
Як повідомляє прес-служба МНС України, зокрема 8 дітей госпіталізовані у легкому стані та 9 – у стані середньої тяжкості. Всі потерпілі – жителі міста Сарни.
Як з'ясувалося, 28-30 жовтня діти взяли участь у туристичній екскурсії до міста Свалява Закарпатської області. Після повернення додому впродовж 1 жовтня вони почали звертатися до лікарні.
На даний час хворим надається медична допомога, вживаються протиепідемічні заходи, встановлюється причина спалаху та особи хворих.
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