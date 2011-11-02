У Дніпропетровську - зсув грунту: зруйновані 14 гаражів (фото)

Сьогодні у Кіровському районі Дніпропетровська на вул. Войцеховича через зсув грунту пошкоджено підземний водогін та 27 гаражів.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області, інформація про це надійшла о 07.05.

За даними ГУ МНС, 14 гаражів із 27 зруйновані. Також у зону руйнування потрапило складське приміщення меблевого магазину.

Подача води по підземному водогону припинена.

На місці події працюють аварійні бригади МКП «Дніпроводоканал», ВАТ «Дніпрогаз» та «Дніпрообленерго».

Фото УНІАН