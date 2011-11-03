У Росії виявила контрабанду бразильського м'яса через Україну

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд) виявила канал великих контрабандних поставок бразильського м`яса до Росії з території України.

Про це УНІАН повідомили у Россільгоспнагляді.

Згідно з наданою інформацією, співробітники управління Россільгоспнагляду по Калузькій області і Калузької митниці на Боровському митному посту перевіряли два великовантажні автомобілі, які прибули з території України з вантажем, задекларованим як капуста білокачанна, сумарною вагою 40 тис. 700 кг, з фітосанітарними сертифікатами, виданими Державною ветеринарною і фітосанітарною службою України.

В автомобілях була виявлена «капуста у полімерних сітках без маркування, яке вказувало б на країну походження та компанію-імпортера, загальною вагою 7600 кг, а також заморожена свиняча вирізка з маркуванням бразильських м`ясопереробних підприємств загальною вагою 26100 кг, заморожена шийка свиняча бразильських виробників вагою 5900 кг, заморожені яловичі язики бразильського виробництва, вагою 4420 кг» - зазначається у повідомленні.

Відомство продовжує розслідування.