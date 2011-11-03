Джип протаранив паркан «Межигір'я», водій загинув

Учора ввечері, 2 листопада, в Нових Петрівцях (Київська область) сталося ДТП, жертвою якого став 40-річний водій джипа. Про це повідомляє "Сегодня".

За даними МВС, близько 22:00 в міліцію надійшло повідомлення про те, що водій позашляховика Toyota Land Cruiser, не впоравшись з керуванням, врізався в огорожу підприємства ТОВ "Танталіт", яке є власником низки об`єктів у резиденції "Межигір`я", на території якої проживає президент України Віктор Янукович.

Як повідомили в міліції, в результаті отриманих тілесних ушкоджень 40-річний чоловік загинув на місці події.

За даним фактом управлінням МВС в Київській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.