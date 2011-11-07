На Луганщині «замінували» колонію
09:16, 07 листопада 2011Суспільство
852 0
Перевірку вела вибухотехнічна група
У Луганській області 5 листопада вибухотехнічна група вела пошуки вибухового пристрою у Краснолучській виправній колонії № 19.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Луганській області.
Повідомлення про замінування колонії надійшло о 16.32 до Краснолучського міськуправління ГУ МНС в Луганській області.
При проведенні перевірки будівель і прилеглої території вибухотехнічною групою науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС у Луганській області вибухонебезпечних предметів не було виявлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter