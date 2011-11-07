Держстат оприлюднив інфляцію за жовтень

Інфляція в Україні в жовтні 2011 року порівняно з вереснем становила 0%, порівняно з груднем 2010 року – 4,2%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в жовтні 2011 року порівняно з жовтнем 2010 року становив 5,4%, у січні-жовтні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року – 8,6%.