Держстат оприлюднив інфляцію за жовтень
14:39, 07 листопада 2011Суспільство
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Кажуть - по нулях...
Інфляція в Україні в жовтні 2011 року порівняно з вереснем становила 0%, порівняно з груднем 2010 року – 4,2%.
Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.
Згідно з повідомленням, показник інфляції в жовтні 2011 року порівняно з жовтнем 2010 року становив 5,4%, у січні-жовтні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року – 8,6%.
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