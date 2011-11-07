Києво-Печерська Лавра відкриє доступ до таємних підземель

У Києво-Печерській Лаврі для екскурсій відкриють таємні підземні споруди.

Як пише газета «Сегодня» (№ 249 від 7 листопада), про це розповіла виданню науковий співробітник Києво-Печерського заповідника Євгенія ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Підземні споруди були закриті сотні років (пускали лише у Ближні і Дальні печери), а найближчим часом адміністрація заповідника планує пускати сюди екскурсії.

«Ці підземні кімнати і тунелі пролягають майже під усією територією Верхньої Лаври, вони унікальні, оскільки створювали їх протягом дев'яти століть, починаючи з XI сторіччя», - відзначила Є.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

За її інформацією, на даний момент наукові співробітники дослідили близько 1 тис. кв. м підземель, серед яких - вузькі коридори, що ведуть до різних куточків заповідника, і величезні підземні галереї.

Скільки коштуватиме квиток на нову екскурсію, поки невідомо. Найімовірніше, оплата буде включена у загальну вартість вхідного квитка, відзначає видання.