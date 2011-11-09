У Києві евакуювали мешканців 5-поверхового будинку

Пожежники ліквідували масштабну пожежу на складах одного із заводів у Святошинському районі Києва.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України у м.Києві.

Площа пожежі становила 200 кв. м., було сильне задимлення.

О 2.33 ночі її вдалося повністю ліквідувати.

“Жертв та постраждалих немає”, – повідомили в ГУ МНС.

Як зазначили в управлінні, через великий масштаб пожежі довелось евакуювати мешканців найближчого до складів п’ятиповерхового житлового будинку.

Разом з тим вогнеборцям вдалося попередити поширення вогню зі складів на цей будинок.