У Києві евакуювали мешканців 5-поверхового будинку
10:48, 09 листопада 2011Суспільство
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Через загрозу пожежі
Пожежники ліквідували масштабну пожежу на складах одного із заводів у Святошинському районі Києва.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України у м.Києві.
Площа пожежі становила 200 кв. м., було сильне задимлення.
О 2.33 ночі її вдалося повністю ліквідувати.
“Жертв та постраждалих немає”, – повідомили в ГУ МНС.
Як зазначили в управлінні, через великий масштаб пожежі довелось евакуювати мешканців найближчого до складів п’ятиповерхового житлового будинку.
Разом з тим вогнеборцям вдалося попередити поширення вогню зі складів на цей будинок.
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