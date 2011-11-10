Працівники УБОЗУ продали речові докази - вторгували мільйон

На Прикарпатті порушено кримінальну справу проти працівників УБОЗу, які реалізували речові докази на 1 млн. грн.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, зокрема, прокуратура Івано-Франківської області 9 листопада порушила кримінальну справу стосовно заступника начальника УБОЗ області та колишнього оперуповноваженого зазначеного управління.

Справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Як стверджують у прокуратурі, ці правоохоронці, у співучасті ще з однією особою, заволоділи та реалізували речові докази у кримінальній справі на загальну суму близько 1 млн. грн.

Слідчими прокуратури та співробітниками оперативного підрозділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області посадовців УБОЗу затримано. Перевіряється їх можлива причетність до інших злочинів.

Нині слідство у справі триває.