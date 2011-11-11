На Львівщині засудили колишнього слідчого міліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області, набув чинності вирок Самбірського міськрайонного суду за кримінальною справою, порушеною проти колишнього слідчого за шахрайство і зловживання службовим становищем.

У 2010 році співробітники СБУ затримали капітана міліції під час одержання ним від місцевого жителя 5 тисяч доларів хабара за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Вироком суду міліціонера визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 (шахрайство) та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України та призначено покарання 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки із встановленням 1-річного іспитового строку.