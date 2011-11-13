Прокуратура порушила 20 кримінальних справ щодо захисту прав дітей

На Харківщині прокуратура з початку року порушила 20 кримінальних справ за результатами перевірок у сфері додержання законодавства про освіту, опіку та піклування, охорону життя та здоров’я дітей.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури області Аллу ПРАВОСУД.

За її словами, від початку року внесено 500 подань і приписів, 207 протестів. За наслідками прокурорського реагування на виявлені порушення притягнуто до відповідальності 609 посадових осіб, відшкодовано 1,1 млн. грн. соціальних виплат неповнолітнім, поновлено права 4 тис. 970 дітей.

«Прокуратура області приділяє особливу увагу захисту прав та інтересів дітей - у першу чергу сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також попередженню злочинності серед неповнолітніх. Ця сфера прокурорської діяльності є однією з пріоритетних», - підкреслила А.ПРАВОСУД.