У ДТП загинув суддя Харківського районного суду

У дорожньо-транспортій пригоді загинув один із суддів Харківського районного суду.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Харківській області, аварія сталася 11 листопада о 23.00 на автошляху Київ – Харків – Довжанський.

Автомобіль «Daewoo Lanos», за кермом якого перебував суддя (1955 р.н.), виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою «Volvo».