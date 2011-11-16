Водії маршруток вимагають повернути гроші за пільгових пасажирів

У Чернігові перевізники, які працюють на приміських маршрутах, провели акцію протесту під назвою "Поверни гроші автоперевізникові", вимагаючи отримання від держави субвенції за перевезення пільгових пасажирів.

Як повідомила УНІАН голова Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА, в акції протесту взяли участь здебільшого підприємці, які працюють на маршрутах у Чернігівському районі, вони зупинили 38 автобусів.

«Сьогодні пасажирські перевезення у цьому приміському районі було паралізовано», - сказала О.ВАРНАКОВА, додавши, що у такий спосіб чернігівці приєдналися до всеукраїнської акції «Марш порожніх гаманців».

Спочатку перевізники пікетували сесію Чернігівської районної ради. Учасники акції «колядували» у депутатів гроші на перевезення пільгових категорій пасажирів. За словами О.ВАРНАКОВОЇ, вдалося зібрати 72 гривні і дві цукерки.

Потім акція протесту перемістилася на Красну площу. За інформацією керівника профспілки підприємців, протестувальники намагалися потрапити в облдержадміністрацію, щоб поспілкуватися з керівництвом. Охорона ОДА спробувала не допустити учасників акції у приміщення, проте з людьми погодився зустрітися заступник голови облдержадміністрації Микола СТРІЛЕЦЬ. Він вислухав вимоги перевізників і пообіцяв поінформувати про них голову ОДА Володимира ХОМЕНКА. Також І.СТРІЛЕЦЬ запевнив підприємців, що до кінця тижня буде проведена фахова нарада щодо вирішення проблемних питань щодо перевезень пільгових категорій пасажирів. Він підкреслив, що всі питання, які перебувають у компетенції ОДА, будуть розглянуті і по можливості виконані.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада на Красній площі Чернігова місцеві перевізники провели попереджувальну акцію протесту. Вони вимагали виплатити субвенцій з держбюджету за перевезення пільгових категорій пасажирів. Внаслідок недоплат для багатьох підприємців окремі маршрути є збитковими, оскільки свої зобов'язання підприємці виконують, натомість держава взагалі не надає субвенцій за перевезення пільговиків.