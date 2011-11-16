МВФ не радить Україні купувати юані

На думку керівника представництва МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, формування частини золотовалютних резервів Національного банку України в китайських юанях не є оптимальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЛЬЄР повідомив у ході виступу на VI щорічній конференції Інституту Адама Сміта в Києві.

Він зазначив, що юань не є вільно конвертованою валютою, тому при формуванні частини резервів НБУ в цій валюті «може виникнути питання якості резервів»

Що ж стосується можливого переходу України на розрахунки в рублях за газ, на його думку, якщо таке рішення буде прийнято, то Україні доведеться залучати значні обсяги рублевих кредитів.

У цілому М.АЛЬЄР вважає, що з переходом на розрахунки за газ у рублях для України істотно нічого не зміниться.

Як повідомляв УНІАН, Україна в результаті досягнутих з Росією домовленостей планує в грудні розпочати використовувати рубль при розрахунку за газ.