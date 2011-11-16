Євро на міжбанку падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0195/8,0250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися до 0,2607/12, котирування щодо євро-гривні пішли донизу – 10,8150/10,8240. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3486/88 (вівторок - 1,3599/1,3601).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.