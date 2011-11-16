Завтра обіцяють до 10° морозу

У четвер, 17 листопада, в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише вночі в Криму місцями невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі – 7-2° морозу, в східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 10-8° морозу, на узбережжі морів - близько 0°; вдень - від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму - 2-7° тепла.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-2° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 5-3° морозу, вдень – 1-3° тепла.