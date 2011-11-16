Міліція затримала викрадачів 2-річної дитини

Співробітники міліції 15 листопада затримали в Новомосковську Дніпропетровської області 48-річного чоловіка і його 28-річну доньку за підозрою у викраданні 2-річної дівчинки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління внутрішніх справ у Дніпропетровській області.

Згідно з повідомленням, 15 листопада до міліції звернулася 38-річна мешканка Кривого Рогу із заявою про те, що її знайома, втершись до неї в довіру, викрала її доньку.

За повернення дитини батько зловмисниці вимагав купити для нього будинок.

У результаті оперативно-розшукових заходів працівниками міліції того ж дня підозрюваних було затримано.

Як встановило подальше слідство, зловмисники планували вивезти дитину за кордон у разі відмови матері виконувати їхні умови.

«Вони вступили у злочинну змову з метою подальшого вивозу викраденої дитини за кордон або отримання викупу», - повідомляє прес-служба.

Слідчим відділом ГУМВС України у Дніпропетровській області вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) і 189 (вимагання) КК України.

Підозрюваних - 48-річного громадянина Росії і його доньку – громадянку України затримано.