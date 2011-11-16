Депутати приєднаються до протесту чорнобильців у Львові

Депутати Львівської обласної ради Ярослав КАЧМАРИК і Андрій ХОЛЯВКА підтримали акцію протесту чорнобильців, яка сьогодні відбувалася біля і всередині приміщення Управління Пенсійного фонду у Львівській області. Завтра, 17 листопада, депутати теж приєднаються до чорнобильців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

«Акції протестів чорнобильців відбулися у Харкові, Донецьку, Києві та Львові. Головна причина протестів – розпорядження Кабінету Міністрів, яке забороняє виконувати рішення судів, котрі гарантують чорнобильцям належні їм виплати», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу, прес-служба Львівської облдержадміністрації повідомила, що сьогодні у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області відбулася зустріч заступника голови Львівської ОДА Івана СТЕФАНИШИНА із представниками Львівського обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини», які оголосили акцію протесту у зв’язку із невиплатою пенсій і невиконанням судових рішень з їх нарахування. Під час спілкування сторони домовились про проведення 17 листопада додаткової зустрічі для розгляду вимог чорнобильців.

Також перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Олександр САФІН надав роз’яснення на порушені протестувальниками питання щодо стану їхнього пенсійного забезпечення, виплати пенсій, зокрема, на підставі рішень суду, що набрали законної сили.

„Сьогодні відбулася зустріч представників Пенсійного фонду з чорнобильцями. Ми досягли попередньої домовленості, що 17 листопада учасниками акції протесту буде сформовано пакет вимог і, відповідно, у межах повноважень, будуть розглядатися шляхи їх вирішення в рамках чинного законодавства”, – сказав у коментарі УНІАН О.САФІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, близько 100 представників Львівського обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» захопили приміщення регіонального Управління Пенсійного фонду України у Львові і оголосили акцію протесту у зв'язку з невиплатою пенсій і невиконанням судових рішень з їх нарахування.