Проблеми з банками мають 3 мільйони українців?

Суди сьогодні розглядають близько 200 тис. справ щодо боржників банків.

Такі дані оприлюднив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН адвокат громадської організації «Вір в Бога і свої сили» Федір ОЛЕКСЮК.

«Близько 3 млн. людей на сьогодні мають проблеми з банками. Близько 200 тис. справ (у судах — УНІАН), які зараз розглядаються по боржниках (банків — УНІАН)», - сказав він.

На думку Ф.ОЛЕКСЮКА, зараз проблеми клієнтів банків з їх фінансовими установами не є поодинокими, вони набули масового характеру і вимагають розв’язання на державному рівні.

Окрім того, переконаний Ф.ОЛЕКСЮК, сьогодні назріла необхідність об`єднання громадських організацій для боротьби з незаконними діями банків щодо їх боржників або кредиторів. «Це видно з того, що вперше в історії України об`єдналися при Комітеті Верховної Ради з банків і банківської діяльності майже всі основні громадські організації України...» - відзначив він.

Про необхідність захисту прав споживачів банківських послуг з боку громадських організацій говорить і адвокат Всеукраїнського об`єднання підприємств «Спілка консультантів з економіки і права» Ігор ГОДЕЦЬКИЙ. Він закликає клієнтів, потерпілих у результаті незаконних дій банків, об`єднуватися для обстоювання своїх прав і висвітлення їх в пресі. «Вони (споживачі банківських послуг — УНІАН) не такі організовані, як «афганці» і «чорнобильці»... Сподіваюся, що і ці люди врешті-решт об`єднаються», - сказав І.ГОДЕЦЬКИЙ.

На його думку, парламент має переглянути законодавство про правові відносини банків зі своїми клієнтами і перекласти всю відповідальність за банківські операції з клієнтів на банки.