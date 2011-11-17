У Києві вночі горів склад гіпермаркету «Fozzy»

Сьогодні о 1.32 до Головного управління МНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу в гіпермаркеті «Fozzy» на проспекті Маяковського,75/2.

На момент пожежі у гіпермаркеті перебувала тільки охорона, яка викликала на допомогу рятувальників, повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в місті Києві.

Займання сталося у будівлі одноповерхового складу. За півгодини працівники МНС ліквідували пожежу, не допустивши розповсюдження полум’я.

Вогнем знищено та пошкоджено стелажі із продовольчими товарами на площі 7 кв. м. Жертв та постраждалих немає. Причина і збитки з’ясовуються.