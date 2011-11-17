Сьогодні у Львові, в рамках святкування Міжнародного дня студента, львівських левів одягли у мантії та академічні шапочки. На кожного з левів пішло по 4 метри тканини на мантії та ще по 0,5 метри тканини на шапочки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

„Львів – місто студентів. Саме тому сьогодні, 17 листопада, в Міжнародний день студентів, наше місто вітає всіх спудеїв. В честь цього свята львівські леви, як вічні жителі нашого міста, також одягають мантії і сідають за студентські лави. Саме тому право першими одягти мантії отримали леви, які охороняють вхід до львівської Ратуші. Це вже традиція, яка склалася роками. Кожного року 17 листопада Студентська рада Львова приходить і одягає в мантію і академічну квадратну шапочку львівських левів, тим самим засвідчуючи їм свою пошану. Саме з цього офіційно починається святкування Міжнародного дня студентів у цілому місті”, - розповіла УНІАН студентський мер Львова Ольга ЛЕСЬКІВ.