ДПЕК подала заявки на придбання держпакетів «Захід-» і «Київенерго»

Заявки на участь в конкурсах з продажу державних пакетів акцій «Західенерго» і «Київенерго» подало ТОВ «Донбасівська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК, м. Донецьк).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компаній.

Як повідомляв УНІАН, на конкурси з продажу 45,103% державного пакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго», станом на середину 17 листопада надійшло по одній заявці. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

17 листопада - останній день прийому заявок на конкурси з продажу держпакетів "Західенерго" і "Київенерго".

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 листопада ц.р. на ознайомлення з конкурсною документацією щодо "Київенерго" надійшли заявки від чотирьох компаній, щодо "Західенерго" - від двох.

Раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", що відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об'єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". На його думку, реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може виступити ДТЕК.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.