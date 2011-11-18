Потенціал Київської області презентують у Китаї

Делегація Київської області на чолі з головою обласної державної адміністрації Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ перебуває з офіційним візитом у провінції Хубей Китайської Народної Республіки, де здійснює презентацію економічного потенціалу Київщини, обговорює перспективи співпраці між регіонами, поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, за словами А.ПРИСЯЖНЮКА, Київщина зацікавлена в налагодженні та розвитку відносин з китайською провінцією Хубей і наразі вже є певні напрацювання в цьому напрямку. Зокрема, йдеться про співпрацю в сфері економіки, сільського господарства, медицині, освіті.

«Ми домовилися про організацію стажування наших та китайських фахівців з метою вивчення та обміну досвідом, а також про створення українсько-китайського культурно-освітнього центру, який сприятиме налагодженню зв`язків між культурними та навчальними закладами. Наразі опрацьовуємо проект Програми з економічного, науково-технічного та культурного співробітництва між Київською облдержадміністрацією та Народним урядом провінції Хубей на 2012-2013 роки», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Також у повідомленні нагадується, що у вересні на Київщині перебувала офіційна делегація Народного уряду провінції Хубей на чолі з віце-губернатором провінції Хубей Джан ДЕЙЛІ, члени якої ознайомилися з соціально-економічним станом та інвестиційним потенціалом Київщини, а також можливостями розвитку двосторонніх відносин та активізацією співробітництва.