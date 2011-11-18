Разом з краном у Дніпро впали 8 людей
14:54, 18 листопада 2011Суспільство
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Трьох врятували МНС-ники
У Києві врятовано трьох осіб, які впали у Дніпро разом із краном на будівництві Подільського мосту.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Києві.
За даними прес-служби, цих трьох осіб, які перебували під час інциденту на крані, врятували співробітники МНС.
Ще п’ятеро будівельників, які при падінні крану опинились у воді, самостійно дісталися до берега.
Постраждалих внаслідок надзвичайної події немає, її причини з’ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 в річку Дніпро завалився кран вантажопідйомністю 600 тонн., що задіяний на будівництві Подільського мосту.
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