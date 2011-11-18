Укрзалізниця: квитки по 29 грудня є у вільному продажу

Залізничні квитки на дати по 29 грудня включно є у вільному продажу.

Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця».

Водночас, за інформацією прес-служби, майже всі залізничні квитки на п`ятницю, 30 грудня були заброньовані й викуплені в дуже короткий час.

«Зрозумілі бажання пасажирів виїжджати у місця відпочинку ближче до вихідних. Однак обравши дату від’їзду на початку та в середині передноворічного тижня, пасажири уникнуть ажіотажу, який традиційно спостерігається в останні дні року», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Водночас, «Укрзалізниця» нагадує, що заброньовані через Інтернет, але не викуплені квитки протягом двох днів повертаються у вільний продаж.