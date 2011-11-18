Бомби в Печерській РДА міліція не знайшла

Вибухових пристроїв у будівлі Печерської районної державної адміністрації Києва не виявлено.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, вибухотехнічні служби закінчили перевірку будівлі Печерської РДА. Перевірка здійснювалась після повідомлення аноніма про закладення у будівлі вибухівки.

Будь-яких вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Особа, яка надала неправдиве повідомлення, встановлюється.

Також в міліцейському главку зауважили, що з початку цього року це вже 92 анонімне повідомлення про закладення вибухівки. Слідчими органами з цього приводу порушено 29 кримінальних справ, ще за 15 фактами вирішується питання про порушення справ.

Як повідомляв УНІАН, інформація про замінування Печерської РДА надійшла до міліції о 14.00.