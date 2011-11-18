Сусід згвалтував 9-місячну дівчинку

На Кіровоградщині працівники Новомиргородського райвідділу УМВС за «гарячими слідами» затримали раніше судимого 42-річного жителя одного із сіл району, який познущався з 9-місячної дівчинки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків УМВС в Кіровоградській області.

17 листопада до райвідділу міліції звернулася 22-річна жінка, яка повідомила, що за її відсутності у будинок проникл невідомий і спричинив її 9-місячній доньці тілесні ушкодження.

З’ясувалось, що молода мама близько 2-ї години ночі замкнула свою малолітню доньку в будинку і пішла проводжати додому подругу. Коли повернулася і побачила дитину, то змушена була зателефонувати у міліцію.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився односельчанин матері, який знав, що жінки на той момент не було в будинку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він проник до помешкання та познущався з дівчинки. Чоловік раніше вже був кілька разів засуджений, в одному з випадків – за зґвалтування.

Наразі дівчинка перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів Кіровограда.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.