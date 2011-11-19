Яворівського «посунули»: у Спілки письменників - новий голова

Головою Національної спілки письменників України обрано Віктора БАРАНОВА.

Як повідомляє «Газета по-українськи», за кандидатуру В.БАРАНОВА проголосував 171 член з`їзду НСПУ. За народного депутата від БЮТ-"Батьківщина" Володимира ЯВОРІВСЬКОГО - 144.

"Дякую усім, хто голосував за мене та проти, - заявив під час свого виступу В.БАРАНОВ. - У спілці більше не буде такого, що кожна інша думка сприйматиметься, як думка ворога. Моє головне завдання, щоб кожен письменник видавався та читався".

Наразі з`їзд ще триває. Письменники обирають свої керівні органи.

Як відомо, на попередньому з`їзді Спілки письменників не змогли обрати нового голову. Тоді В.БАРАНОВ здобув 156 голосів, В.ЯВОРІВСЬКИЙ – 146, Леонід ТАЛАЛАЙ – 14. Прохідний бал був 159 голосів.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ очолював Національну спілку письменників 10 років.

*** В.БАРАНОВ - український письменник. Секретар Національної спілки письменників України (1983), голова Київської міської організації НСПУ, головний редактор літературного журналу "Київ", віце-президент Товариства "Україна-Румунія".

Лауреат мистецької премії "Київ" у галузі художньої літератури ім. Євгена Плужника, премії ім.О. Гірника, Міжнародних літературних премій "Тріумф" та "Сад божественних пісень" ім. Г.Сковороди (2007), літературно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського.

Автор багатьох книжок поезії, прози, численних перекладів, літературно-критичних, публіцистичних та мистецтвознавчих публікацій.