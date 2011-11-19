Колишній СБУшник з 3 напарниками підозрюється у крадіжках з авто

У Хмельницькому за підозрою в скоєнні крадіжок з автомобілів затримано групу з чотирьох осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

Усі четверо підозрюваних - жителі обласного центру, двоє із них раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності. Один із них – колишній співробітник СБУ у відставці. Використовували зловмисники новий, але доволі поширений метод проникнення в салон автомобілів - сканування сигналізації.

Серія злочинів за зловмисниками тягнеться ще з березня цього року. Спочатку крадії діяли в межах обласного центру, а згодом - в сусідніх регіонах.

Працівники міліції розробили схему затримання підозрюваних, які вирізнялися особливою кмітливістю. Щоб зупинити автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, правоохоронці з імітували ДТП, перекривши на деякий час дорогу, і транспортний засіб просто був змушений призупинитися. При огляді у чоловіків було вилучено ноутбук «DELL», який був викрадений з автомобіля у Кам’янці-Подільському та сканер, яким вони відмикали транспортні засоби.

За місцем проживання затриманих осіб було проведено обшуки, під час яких вилучено зброю, квартирні відмички, маски з прорізами для очей та ще цілий ряд матеріальних доказів, які свідчать про злочинну діяльність власників помешкань.

Слідство у цій справі триває. Наразі є інформація про 8 квартирних крадіжок та 12 крадіжок з автомобілів.

Проти затриманих порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.