Міліція вмовляє чорнобильців поїсти і розійтися

Правоохоронці звертаються до учасників акції протесту-голодовки біля будівлі Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області з проханням про її припинення, "оскільки велике скупчення громадян є сприятливим чинником для здійснення зловмисниками протиправних дій". Про це йдеться в повідомленні управління у зв`язках з громадськістю МВС України, повідомляє "Остров".

23 листопада 2011 окружним адміністративним судом Донецької області оголошено рішення про заборону проведення представниками донецьких міських осередків Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль Україна» і Всеукраїнської громадській організації інвалідів «Чорнобиль-Єдність» пікетування в м. Донецьку у будівлі управління Пенсійного фонду України в Донецькій області (вул. Університетська, 91).

"Заради уникнення спекуляцій на тему демонтажу наметів співробітниками міліції, Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що згідно чинного законодавства виконання судових рішень покладається виключно на підрозділи Державної виконавчої служби. Для цього її працівники залучають безпосередньо до проведення демонтажу місцеві комунальні служби, а для забезпечення охорони громадського порядку – співробітників органів внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадують, що у разі наявності в діях особи, що умисне перешкоджає виконанню рішення, ознак злочинів, передбачених ст. 382 (Невиконання судового рішення), ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцеві, членові громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) або інших статей Кримінального кодексу України, державний виконавець складає відповідний акт про порушення і надалі доправляє його до правоохоронних органів для притягнення винної особи до відповідальності.

Крім того, в мережі Інтернет раніше з`явилися повідомлення невідомих осіб про наміри організувати терористичний акт у разі отримання відмови у виконанні їх вимог про виплату грошей. Зараз дана інформація перевіряється, створений і працює оперативний штаб, особовий склад міліції Донецької області переведений на посилений варіант несення служби.

"У зв`язку з цим керівництво органів внутрішніх справ закликає учасників акції з розумінням поставитися до факту виконання працівниками міліції своїх службових обов`язків по охороні громадського порядку", - йдеться в повідомленні.

Міліція просить громадян бути пильними і у разі виявлення підозрілих речей або предметів повідомляти в органи внутрішніх справ по телефону "102".