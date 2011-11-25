Тігіпко чекає, поки олігархи захочуть сплачувати більше податків

Віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО розраховує, що представники великого українського бізнесу підтримають введення додаткових податків для багатих людей, зокрема податку на розкіш.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Фокус».

«Я чекаю на їх ініціативу», - сказав С.ТІГІПКО. На його думку, введення податку на багатство за ініціативою багатих людей стало трендом у передкризовій Європі. Зокрема, у Франції 16 мільярдерів виступили з ініціативою про підвищення податків для них, «аби вони могли спокійно дивитися людям у вічі під час кризи».

«Ось це правильний підхід, якого я очікую і у нас», - сказав віце-прем`єр-міністр.

Нагадаємо, С.ТІГІПКО виніс на обговорення громадськості законопроекти про оподаткування предметів розкоші й елітного майна, а також операцій з офшорними зонами. Надходження від цих податків планується спрямувати на виплату пенсій.