Білоруські опозиціонери відзначать у Львові День героїв

У неділю, 27 листопада, у Львові, за організаційної підтримки Всеукраїнського об’єднання «Свобода», білоруські опозиційні організації відзначатимуть День Героїв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської організації ВО «Свобода».

Як зазначається у повідомленні, у програмі святкувань, зокрема, покладання квітів до могили учасника повстання 1830-31 років Симона Шидловського на Личаківському цвинтарі; «круглий стіл» білоруських опозиціонерів з українськими політичними та громадськими діячами у львівській «Світлиці».

На центральній площі міста – Площі Ринок, о 15.00 розпочнеться виступ білоруського барда Андрія МЕЛЬНИКОВА.

О 16.00, у Львові розпочнеться мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після завершення якого білоруські опозиціонери, «свободівці» і громадськість Львівщини пройдуть пішою ходою до пам’ятника Степану Бандері.