Галицького арештували

Печерський районний суд Києва виніс рішення про взяття під варту голову Державної служби зайнятості України Володимира ГАЛИЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив подання Генеральної прокуратури, яка просила обрати для держслужбовця запобіжний захід у вигляді арешту.

Відповідно до рішення суду, В.ГАЛИЦЬКИЙ буде утримуватися під вартою впродовж двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, співробітники СБУ 26 листопада заарештували директора Державної служби зайнятості В.ГАЛИЦЬКОГО і чотирьох чиновників відомства.

Вони підозрюються в хабарництві й зловживаннях із бюджетними коштами.

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, були знайдені валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.