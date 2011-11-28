Галицького арештували
16:15, 28 листопада 2011Суспільство
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|Володимир ГАЛИЦЬКИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив подання Генеральної прокуратури, яка просила обрати для держслужбовця запобіжний захід у вигляді арешту.
Відповідно до рішення суду, В.ГАЛИЦЬКИЙ буде утримуватися під вартою впродовж двох місяців.
Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, співробітники СБУ 26 листопада заарештували директора Державної служби зайнятості В.ГАЛИЦЬКОГО і чотирьох чиновників відомства.
Вони підозрюються в хабарництві й зловживаннях із бюджетними коштами.
Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, були знайдені валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.
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