Прес-конференція на тему злиття в холдинг “Главред-медіа”, “Газеты по-киевски” та УНІАН

Сьогодні о 14.30 в УНІАН з трансляцією на “5-му каналі” відбудеться прес-конференція на тему: “Про злиття в єдиний холдинг “Главред-медіа”, “Газеты по-киевски” та УНІАН”. Учасники прес-конференції - президент інформаційного агентства УНІАН Ірина ГЕРАЩЕНКО, генеральний директор УНІАН Олег НАЛИВАЙКО, президент холдингу “Главред-медіа” Віктор ШЛІНЧАК, заступник голови правління “Газеты по-киевски” Сергій САЙ-БОДНАР.

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